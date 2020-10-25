ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Ekim 2020 merakla incelenmeye devam ediyor. Her hafta merakla beklenen ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Elektronik ürünlerden mutfak aletlerine, fincan setlerinden borcamlara, kek kalıplarından saklama kaplarına, havlulardan gıda ürünlerine daha pek çok seçenekte ürünler var. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.
ŞOK 24-27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Tost Makinesi
•Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
• 4 tost pişirme kapasitesi • Kolay temizlenebilir
• Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
• Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
• Dik konumda muhafaza imkanı
750W
Magic Kahve Takımı
• 12 Parça
• Renkli
• 6 Adet kahve fincanı
• 6 Adet kahve tabağı
Kek Kalıbı Çeşitleri
• Granit efektli
• Yanmaz yapışmaz
Chef Karıştırma ve Saklama Kabı
• 2500 cc
Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set
0,6 lt -1,3 lt - 2,35 lt
Mikser Kabı
• 2 lt
• Kaydırmaz taban
• Malzemeler karıştırılırken etrafa sıçratmaz
Kanaviçe Kurulama Bezi
45x70 cm
Nakışlı
Farklı renk seçenekleriyle
Buldan Koltuk Örtüsü
170x210 cm ï 4 Tarafı saçaklı
Pamuklu
Farklı renk seçenekleriyle
Heinz Ketçap 700 gr
+Mayonez 400 gr
L'oreal Paris
Kolajen Bakımı Kırışıklık Karşıtı Krem
50 ml