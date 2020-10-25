ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Ekim 2020 merakla incelenmeye devam ediyor. Her hafta merakla beklenen ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Elektronik ürünlerden mutfak aletlerine, fincan setlerinden borcamlara, kek kalıplarından saklama kaplarına, havlulardan gıda ürünlerine daha pek çok seçenekte ürünler var. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.