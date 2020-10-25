A101 aktüel ürünler kataloğu 24-30 Ekim 2020 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan A101 marketlerde neler olduğu merak ediliyor. A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu, özellikle gıda ürünlerinin indirimli fiyatları oldukça ilgi çekiyor. Gıdanın yanı sıra deterjanlarda da kampanyalar var.