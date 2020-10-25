A101 aktüel ürünler kataloğu 24-30 Ekim 2020 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan A101 marketlerde neler olduğu merak ediliyor. A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu, özellikle gıda ürünlerinin indirimli fiyatları oldukça ilgi çekiyor. Gıdanın yanı sıra deterjanlarda da kampanyalar var.
A101 24-30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 9,95 TL
Mendiva Islak Havlu 101'li 4,95 TL
Dondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 15,00 TL
Algida Keyif Kakao Vanilya 9,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Çokça Közlenmiş Patlıcan 4,95 TL
Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler