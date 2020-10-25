TOKİ kira öder gibi ev alma şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sağladığı bu konut projelerine başvuruda bulunmak isteyecek olan vatandaşlar için şu dönemde yeni ilanlar bulunuyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan ev veya işyeri almak isteyen vatandaşlar için farklı farklı seçenekler bulunuyor. Bu seçeneklerin ilki özellikle büyükşehirler için ilan edilen projeye başvuruda bulunmak ve kura çekilişlerine katılmak. İkinci seçenek ise yine sosyal konut projeleri kapsamında sağlanan konut ve işyerleri için başvuruda bulunmak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır.
TOKİDEN KURASIZ PROJELER
TOKI'nin kurasız, başvuru önceliğine göre açık satışta olan 74 konutu bulunuyor. Bu konutlara başvurular yılsonuna kadar devam edecek. Taksitlerin başlangıcı 531 lira olurken, daire fiyatları da 159 bin liradan başlıyor.
TOKİ'DEN KONUT SATIŞI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sağladığı bu konut projelerine başvuruda bulunmak isteyecek olan vatandaşlar için şu dönemde yeni ilanlar bulunuyor.
2+1 konut satışlarının yer aldığı ilanlara başvuruda bulunacak olan vatandaşların başvurularını ikamet şartına göre yapacaklar. Yani ilanda yer alan 8 şehir için başvurular sadece o şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yapılacak.
Alt Gelir Grubu Konut Satışı Yapılan İller
Tokat, Sivas, Kütahya, Afyonkarahisar, Balıkesit, Çorum, Denizli
ÖDEME SEÇENEKLERİ
TOKİ konutlarına başvuruda bulunan ve hak sahibi olan vatandaşlara esnek ödeme seçenekleri sunuluyor.
Vatandaşlar TOKİ konutları için öncelikle yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda peşinat ödemesi yapıyorlar. Kalan tutar ise en az 120 ay en fazla ise 240 ay arasında vadelendiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar düşük kira ile konut sahini olabiliyorlar.
TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?
TOKİ Başkanlığı açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyuruyor. Bu sayfa üzerinde hem açık satış ile satılan konutlar hemde açık artırma ile satışa çıkarılan konutlar bulunuyor. Bu durum kurumun açıkladığı satış birimine göre değişiyor. Açık satış duyuruları genellikle 6 ay olarak yayımlanıyor. Ancak talep çok olduğunda bu süre dolmadan satışlar tamamlanıyor.
Açık satş duyurularında vatandaşlar konutları başvuru önceliğine göre alıyorlar. İlk başvuruda bulunan vatandaş konutun sahibi oluyor. Satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yapılıyor. Projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında peşinat ödemesi yapılır. Geri kalan tutar ise işyerleri için 60 ay, konutlar için ise 240 aya kadar vadelendirilebilir.
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.
TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI
TOKİ Başkanlığı açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyuruyor.
Bu sayfa üzerinde hem açık satış ile satılan konutlar hemde açık artırma ile satışa çıkarılan konutlar bulunuyor. Bu durum kurumun açıkladığı satış birimine göre değişiyor. Açık satış duyuruları genellikle 6 ay olarak yayımlanıyor. Ancak talep çok olduğunda bu süre dolmadan satışlar tamamlanıyor.
Açık satş duyurularında vatandaşlar konutları başvuru önceliğine göre alıyorlar. İlk başvuruda bulunan vatandaş konutun sahibi oluyor. Satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yapılıyor. Projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında peşinat ödemesi yapılır. Geri kalan tutar ise işyerleri için 60 ay, konutlar için ise 240 aya kadar vadelendirilebilir.
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.
TOKİ AÇIK SATIŞ İLANLARI LİSTESİ NEDİR
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ alt gelir grubu satış ilanları çekilişsiz, kurasız başvuru önceliğine göre konut satışı yapılan ilanlardır.
Daha önce TOKİ tarafından alt gelir grubu olarak satışa sunulan konutlardan TOKİ stoklarında kalanlar için ayrıca bir kura çekilişi yapılmamakta, bu evler çekilişsiz olarak satılmaktadır. Örneğin kura çekilişinde adı çıkan kişinin TOKİ başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi nedeni ile hak sahibinin iptal edilmesi, yeterli başvuru olmadığı için konutun satılamaması gibi nedenlerle elde kalan konutlar TOKİ tarafından daha cazip koşullar ve düşük fiyatlarla satışa sunulmaktadır.
TOKİ AÇIK SATIŞ NE DEMEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır. Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. Ancak bu tip satışlarda bazen yeterli sayıda başvuru olmaması bazen de kurada adı çıkan kişilerin vazgeçmeleri ya da kurada hak kazanmasına rağmen TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları için uygun olmamaları gibi nedenlerle başvurları iptal edilebilmektedir.
İşte elde kalan bu konutlar TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile kurasız başvuru önceliğine göre satılmaktadır. Bu konutlar TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmekte olup ev başvurusu projelere göre Ziraat Bankası şubeleri üzerinden konut peşinatı ile şahsen yapılmaktadır.