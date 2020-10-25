TOKİ'DEN KONUT SATIŞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sağladığı bu konut projelerine başvuruda bulunmak isteyecek olan vatandaşlar için şu dönemde yeni ilanlar bulunuyor.

2+1 konut satışlarının yer aldığı ilanlara başvuruda bulunacak olan vatandaşların başvurularını ikamet şartına göre yapacaklar. Yani ilanda yer alan 8 şehir için başvurular sadece o şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yapılacak.

Alt Gelir Grubu Konut Satışı Yapılan İller

Tokat, Sivas, Kütahya, Afyonkarahisar, Balıkesit, Çorum, Denizli

ÖDEME SEÇENEKLERİ

TOKİ konutlarına başvuruda bulunan ve hak sahibi olan vatandaşlara esnek ödeme seçenekleri sunuluyor.

Vatandaşlar TOKİ konutları için öncelikle yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda peşinat ödemesi yapıyorlar. Kalan tutar ise en az 120 ay en fazla ise 240 ay arasında vadelendiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar düşük kira ile konut sahini olabiliyorlar.

TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

TOKİ Başkanlığı açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyuruyor. Bu sayfa üzerinde hem açık satış ile satılan konutlar hemde açık artırma ile satışa çıkarılan konutlar bulunuyor. Bu durum kurumun açıkladığı satış birimine göre değişiyor. Açık satış duyuruları genellikle 6 ay olarak yayımlanıyor. Ancak talep çok olduğunda bu süre dolmadan satışlar tamamlanıyor.

Açık satş duyurularında vatandaşlar konutları başvuru önceliğine göre alıyorlar. İlk başvuruda bulunan vatandaş konutun sahibi oluyor. Satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yapılıyor. Projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında peşinat ödemesi yapılır. Geri kalan tutar ise işyerleri için 60 ay, konutlar için ise 240 aya kadar vadelendirilebilir.

TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.