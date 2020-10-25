Gerekli Belgeler Nelerdir?

TOKI başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, gerekli olan evrakları da hazır etmesi gerekiyor. Bu belgeler hazırlandıktan sonra TOKI sizi kuraya dahil eder. Eksiksiz bir şekilde evrakları hazırlayarak teslim etmeniz gerektiğini de unutmamanız gerekir. Bu belgeler;

Kimlik fotokopisi

Engelli kişiler için sağlık durumunu belirten heyet raporu, şehir aileleri için hak sahipliği belgesi

Emekli vatandaşlar içinde emekli kimlik belgesi gerekir.

Bu belgeleri hazırlayıp kayıt formu doldurarak kuraya katılmaya hak kazanmış olursunuz. TOKİ de ev almaya karar verenlerin şehir aileleri için öncelik verildiğini unutmaması gerekir. Emekli vatandaşlar için de TOKI projelerinin bir kısmı onlara ayrılır. Emekli vatandaşlar kuraya çıkmazsa tekrar kuraya katılabilirler.