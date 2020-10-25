TOKİ'nin kurasız, başvuru önceliğine göre açık satışta olan 74 konutu bulunuyor. Bu konutlara başvurular yılsonuna kadar devam edecek. Taksitlerin başlangıcı 531 lira olurken, daire fiyatları da 159 bin liradan başlıyor. TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, gerekli olan evrakları da hazır etmesi gerekiyor. Bu belgeler hazırlandıktan sonra TOKİ sizi kuraya dahil eder. Eksiksiz bir şekilde evrakları hazırlayarak teslim etmeniz gerektiğini de unutmamanız gerekir. Öte yandan 2020 için ilk kampanyayı mayısta yapan TOKİ, yoğun ilgi üzerine indirim kampanyasının ikincisini de bugün itibarıyla başlattı. Peşin ödemede yüzde 20 indirim yapılacak kampanyaya başvurular, 19 Kasım'a kadar sürecek. Başvurular, ilgili bankalara yapılacak.
AYDA 452 TL TAKSİTLE
BAŞVURU
TOKİ ev kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların Halkbank ya da Ziraat Bankasına gitmesi i müracaatını yapması gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama
TOKİ'den ayda 531 TL taksitle ev sahibi olun!
TOKİ'den ayda 531 TL taksitle ev sahibi olun!
Şartları Nelerdir?
Türkiye vatandaşı olmak,
Birinci derece akrabalarınızın bir konut sahibi olmaması
Başvuru yapacağınız şehir de en az 1 senedir yaşıyor olmanız,
Daha önce TOKİ aracılığı ile ev almamanız gerekiyor.
Her aileden sadece bir başvuru gerçekleştiğini de unutmamanız gerekir. Birden fazla başvuruyu kabul etmeyen TOKİ, şehit, gazi ve engellilere öncelik tanımaktadır. Bu hakkınızı iyi bir şekilde kullanmanız da yarar var.
Gerekli Belgeler Nelerdir?
TOKI başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, gerekli olan evrakları da hazır etmesi gerekiyor. Bu belgeler hazırlandıktan sonra TOKI sizi kuraya dahil eder. Eksiksiz bir şekilde evrakları hazırlayarak teslim etmeniz gerektiğini de unutmamanız gerekir. Bu belgeler;
Kimlik fotokopisi
Engelli kişiler için sağlık durumunu belirten heyet raporu, şehir aileleri için hak sahipliği belgesi
Emekli vatandaşlar içinde emekli kimlik belgesi gerekir.
Bu belgeleri hazırlayıp kayıt formu doldurarak kuraya katılmaya hak kazanmış olursunuz. TOKİ de ev almaya karar verenlerin şehir aileleri için öncelik verildiğini unutmaması gerekir. Emekli vatandaşlar için de TOKI projelerinin bir kısmı onlara ayrılır. Emekli vatandaşlar kuraya çıkmazsa tekrar kuraya katılabilirler.