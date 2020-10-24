Yurt dışından gelen siparişlere yetişemiyor! Mühendisliği bıraktı paraya para demedi

Herkes kendi işini kurup güzel bir kazanç elde etmenin hayallerini kuruyor. Bu konuda özellikle kendi işini kurup başarılı olan vatandaşların hikayeleri büyük takdir topluyor. Antalya'da, asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, ailece ürettikleri 40 çeşit pikan cinsi cevizle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talepleri karşılamaya çalışıyor. Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü. Kabuğu ilaç ve tıbbi malzemelerde kullanılıyor. Kabuğunu pikanın dörtte bir fiyatına, mesela ceviz 50 lira ise kabuğunu 10 liradan satıyor.

Kurduğu sitedeki raporları bir süre sonra inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü. Kuyucu, hobi olarak başladığı işte, çok yoğun fidan talebiyle karşılaşınca bahçe satın alarak üretim yapmaya karar verdi.