Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen istihdam paketi ile ilave istihdam teşviki kapsamında 800 bin kişi için yılda 10 milyarlık destek hedefleniyor. Yaklaşık 250 bin kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olanlara yönelik 2 milyarlık teşvikle bu tutar 12 milyar liraya ulaşacak. İşsizlik ödeneği alırken 3 aylık dönemde işe girenlere işsiz kaldıkları günler için ödenecek prim desteği de ilk etapta 200 milyon lirayı bulacak. Paket kapsamındaki teşviklerle 1.7 milyon istihdam hedefleniyor. İlave istihdamda ücretlerden gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin düzenleme de uzatılıyor. Haziran 2021'e kadar uzatılmasına olanak sağlanan kısa çalışma ödeneği ile normalleşme desteğinin aylık maliyeti de 4 milyar lira olarak tahmin ediliyor.

EMEKLİLİĞE SAYILACAK

İşsizlik ödeneği alanlar, 90 gün içinde işe girerse, işsizlik ödeneği aldıkları günlerin emekliliklerine sayılabilmesi için primleri işsizlik fonundan karşılanacak.

HAZAL ATEŞ