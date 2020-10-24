Tarım Kredi çiftçilerden 1.6 milyarlık ürün aldı

Tarım Kredi, yılın 9 aylık döneminde çiftçi ortaklarından 1.6 milyar liralık ürün alırken, yıl sonu hedefini 2.5 milyar liralık alım olarak koydu. Geçen yılın tamamında toplam 1 milyar 250 milyon liralık alım yaptıklarını anımsatan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Amacımız, bir taraftan üreticimizin malını değerinde alıp pazara taşırken, öbür taraftan da kendi şirketlerimiz uhdesinde açtığımız marketlerimize ve anlaşmalı olduğumuz 29 bin markete bu ürünleri taşıyarak piyasada üretici ile tüketici arasında bir bağ kurmak" dedi.