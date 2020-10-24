İsrafa karşı kampanya

Gıdada israfın önlenmesi için ses getirecek bir kampanyaya imza atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde gerçekleştirilen 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' projesi kapsamında 'Söz Veriyorum' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında özel bir web sitesi oluşturuldu. Vatandaşlar 'sofranasahipcik.com' adresine girip gıda kaybı ve israfına karşı mücadele edeceğine söz veriyor. Toplumun tüm kesimini kampanyaya katılmaya davet eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 milyon kişiyle dünyada en çok imza atılan kampanya rekoru kırmayı hedefliyoruz" dedi. Dünya ve Türkiye'de gıda üretimi ve israfının fazla olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Üretilen her 3 gıda maddesinden 1'ini maalesef çöpe atıyoruz. Örnek verecek olursak; eve 3 ekmek alıyorsak 1'ini veya tarım paydaşları sektörü 20 milyon tonun üzerinde buğday üretiyorsa 3'te 1'ini çöpe atıyoruz. Buradaki kayıp-israfı önlemek, tüketiciyi bilinçlendirmek maksadıyla aslında bu yola çıktık."

414 MİLYON TL DESTEK HESAPTA

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yeni destek ödemeleri hakkında bilgi verdi: "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lirayı dün saat 18.00'den itibaren yatırmaya başladık."