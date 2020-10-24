İş insanları, piyasa uzmanları, akademisyenler, bankacılar ve üst düzey bürokratların yoğun katılım gösterdiği programın moderatörlüğünü ise Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yaptı.

Bakan Albayrak, programda, 2020 yılına ilişkin Türkiye ve küresel ekonomi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. 2021 yılı ile ilgili de projeksiyonlarını paylaşan Bakan Albayrak, daha sonra katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı.

KADRO MÜJDESİ

Bakan Albayrak, bugünden itibaren yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız" dedi.