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    • Ekonomi
    • 24.10.2020 Gazete
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    yatırımları için hibe fırsatı

    'nca belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde uygulanacak yatırımlarına ilişkin destek oranları belli oldu. Buna göre; gerçek ve in damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurmasına yönelik yatırımları, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine alet ve ekipman ile hayvan alımı yüzde 50 hibe ile desteklenecek.

    Hayvancılık yatırımları için hibe fırsatı

    ve Orman Bakanlığı'nca belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde uygulanacak yatırımlarına ilişkin destek oranları belli oldu. Buna göre; gerçek ve in damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurmasına yönelik yatırımları, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine alet ve ekipman ile hayvan alımı yüzde 50 hibe ile desteklenecek. Bakanlık tarafından belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımları yüzde 85, damızlık kaz, ticari hindi ve ticari kaz yetiştiriciliği için yapılacak inşaat, makine, alet ve ekipman yatırımları yüzde 75 desteklenecek. 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları yatırımlarına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımlara da yüzde 100 hibe imkanı tanınacak.

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    Haberler Ekonomi Hayvancılık yatırımları için hibe fırsatı