1 TL’den açık artırma

Gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu. com'un sosyal izolasyon sürecinde devreye aldığı 1 TL'den başlayan arsa açık artırmaları, şimdi de konut satışlarında uygulamaya geçti. Konut satışları için 1 TL'lik açık artırmalar İstanbul'a yönelik olarak 22 Ekim'de başlarken, Ankara'da ise 30 Ekim'de düzenlenecek. Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, "Satışa çıkardığımız gayrimenkuller resmi ekspertiz raporlu olduğu için alıcılara tüm bilgileri şeffaflıkla veriyoruz. Fiyatlar ise şeffaflıkla verilen rekabetçi tekliflerle herkesin önünde belirleniyor" dedi. Arsa satışlarına yönelik olarak pandeminin başından bu yana her hafta 1 TL'den başlayan açık artırmalar düzenlediklerini hatırlatan Erşahin, "Arsa satışlarında bugüne kadar satıcıların bekledikleri rakamlara ulaştıklarını, hatta kâr bile ettiklerini gözlemledik" diye konuştu.