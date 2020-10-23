Bankacılık sisteminde kullanılan bu promosyon uygulamasının, bankalardan emekli maaşı alanlara da uygulanması ve emeklilerin maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl süreyle almaları şartıyla, bir kereye mahsus emeklilere de ödeme yapılmasıdır. Emeklinin promosyonu alması için, öncelikle hesabının bulunduğu şubeye gidip sözleşme imzalaması gerekiyor. Bankalar promosyonlarını açıkladı. Peki, Emekli ne kadar promosyon alacak? Emekli promosyon miktarını yükseltmek mümkün mü? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?
AKBANK: 500, 625, 750 lira.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.
GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2020?
Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Ekim 2020 rakamı ise;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 800 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 1.000 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.200 lira olarak uygulanacak.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
İş Bankası emekliye promosyon ödemeleri 2020 için ilan edilen rakamlar;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 750 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 875 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.000 lira olarak duyuruldu.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 lira tutarında maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır. Ziraat Bankası maaş promosyonu başvurusu için SMS göndemek isteyen kişilerin PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaralarını da ekleyerek oluşturmuş oldukları kısa mesajı 4757 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU VEREN BANKA QNB FİNANSBANK OLDU
Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ya da en az 3 yıl daha bu bankadan almaya söz veren emeklilere 1.300 TL emekli promosyon müjdesi geldi
Aylık emekli maaşı 1.499 TL altında olan emeklilere 850 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı olan kişilere 1.100 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.300 TL promosyon ödemesi yapılacak.
EMEKLİ PROMOSYON MİKTARINI YÜKSELTMEK MÜMKÜN MÜ?
İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli için önemli. Bankalar da yaptıkları kampanyalarla emeklinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek promosyonu artırıyor. Promosyon tutarı ise emekli maaşına göre belirleniyor.
Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?
Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.