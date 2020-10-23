Çiğ süt desteği ne kadar? Çiğ süt desteği nasıl alınır? Çiğ süt desteği yattı mı sorusuna yanıt aranıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşları desteklemek için çeşitli ödemeler yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler için duyuru yapılıyor. Bu sefer gözler çiğ süt desteğine çevrildi. Peki, çiğ süt desteği yattı mı? Çiğ süt desteği ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…
ÇİĞ SÜT DESTEĞİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ödemelerin 23 Ekim günü saat 18:00'ten itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını belirtti.
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ÇİĞ SÜT PARASI NASIL ALINIR?
Hayvancılık yapanlara verilen süt parası hibe desteğinden yararlanmak için başlangıçta bir dilekçe ile üye olunan üretici örgüte başvuru yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra çiğ sütün satışının yapıldığına dair satış belgesinin mevcut örgüte sunulması gereklidir. Satış belgesinin aslının sunulması gerekli olup fotokopi ya da diğer bir kopyası kabul görmeyecektir.
Süt parası desteğinden yararlanmak için bir diğer hususta Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıt olmak olacaktır. Üretimin gerçekleştiği il ve ilçelerde kayıt işlemi gerçekleşmektedir.
Yetiştiricilerin üyesi oldukları örgütlerin sisteme veri girişi yapmak için yetkisi bulunuyor. Örgütlerin girişini yaptığı bu veriler kayıt altına alınır ve icmal listeleri oluşturulmaktadır. İcmal listeleri il ve ilçe müdürlüklerine iletilir. Gönderilmesinin ardından Bakanlık tarafından duyurulan başvuru tarihlerinde destekten faydalanacak olan kişiler adına yetkili kişiler başvuru yapacaktır.
SÜT PARASI NE KADAR?
Çiğ süt desteği kapsamında yapılan ödemelere ilişkin kaynak, Bakanlık tarafından hayvancılık desteklemesi adına ayrılan bütçeden karşılanmaktadır. Ödenecek tutarlar Bakanlık tarafından belirlenmekte olup ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Destekleme kapsamında şu ödemeler yapılmıştır;
Sıcak süt ödemesi; 3 kuruştan, 5 kuruşa,
Soğuk süt için yapılan ödemeler; 6 kuruştan 10 kuruşa,
Örgütler tarafından pazarlaması yapılan soğuk süt ise 7 kuruştan, 12 kuruşa çıkartılmıştır.