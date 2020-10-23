Utikad’dan eğitim imkanı

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin (UTİKAD) çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştireceği lojistik eğitimleri için kayıtlar başladı. Açıklamaya göre; tüm taşıma modları, dış ticaret, depolama ve dağıtım, gümrük süreçleri, proje taşımacılığı, sigorta, tehlikeli maddeler, güvenlik-emniyet ve maliyet yönetimi konuları, sektörün ve akademik dünyanın temsilcileri tarafından katılımcılara aktarılacak. Lojistik eğitimi dersleri 7 Kasım-26 Haziran tarihleri arasında Cumartesi günleri 6 saat olarak yapılacak.