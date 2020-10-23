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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 Gazete
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    Utikad’dan eğitim imkanı

    ve 'nin (UTİKAD) çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştireceği lojistik eğitimleri için kayıtlar başladı. Açıklamaya göre; tüm taşıma modları, dış ticaret, depolama ve dağıtım, gümrük süreçleri, proje taşımacılığı, , tehlikeli maddeler, güvenlik-emniyet ve maliyet yönetimi konuları, sektörün ve akademik dünyanın temsilcileri tarafından katılımcılara aktarılacak.

    Utikad’dan eğitim imkanı

    ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin (UTİKAD) çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştireceği lojistik eğitimleri için kayıtlar başladı. Açıklamaya göre; tüm taşıma modları, dış ticaret, depolama ve dağıtım, gümrük süreçleri, proje taşımacılığı, , tehlikeli maddeler, güvenlik-emniyet ve maliyet yönetimi konuları, sektörün ve akademik dünyanın temsilcileri tarafından katılımcılara aktarılacak. Lojistik eğitimi dersleri 7 Kasım-26 Haziran tarihleri arasında Cumartesi günleri 6 saat olarak yapılacak.

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