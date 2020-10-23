



TARTIŞILAN DÜZENLEMELER



Torba teklifte yer alan düzenlemeyle, kayıtdışı çalışan işçiler için başvuru yapılması ve kayıtlı hale getirilmesi durumunda işverene bu nedenle herhangi bir idari para cezası verilmemesi öngörülüyor.



Bir diğer düzenlemeyle ise, tam süreli çalışıyorken, yıl sonuna kadar kısmi süreli olarak çalışmaya başlayanlar için gelir vergisi teşviki verilecek. Bu teşvikten yararlanmak için, işyerinde kısmi çalışan yeni bir işçinin olması ve en az 6 ay süreyle istihdam edilmesi gerekecek. Gelir Vergisi teşviki 290 TL'yi geçemeyecek. Türk-İş, bu düzenlemenin işin ve ücretin bölünmesi anlamına geleceğini belirterek, itiraz ediyor.



Ayrıca 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için belirli süreli sözleşmeyle çalışma getiriliyor. Türk-İş, bu kapsamda olanların sadece kıdem tazminatı hakkından değil iş güvencesi hakkından da mahrum edildiğini belirtiyor. Türk-İş yönetimi tarafından TBMM'ye gönderilen mektupta da "Bu durumdaki işçilerin işe iade davası açma hakkı olmadığı gibi ihbar tazminatı hakkı olmadığı için de pratikte iş arama izni hakkı da bulunmamaktadır" denildi.