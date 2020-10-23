SSK, SGK, Bağkur emekli aylığı sorgulama ekranı popüler - Ne kadar maaş alırım?

4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Adrese giriş yaptığınızda açılan sayfada 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneğini tıklamalısınız.

Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

Mobil imza ile kimlik doğrulama

Elektronik imza ile kimlik doğrulama

İnternet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulama seçenekleri kullanılabilmektedir.

Kimlik doğrulama işlemini tamamladığınızda açılan sayfada dikkat etmeniz gerekenlerin yazılı olduğu bir metin göreceksiniz.

Bu metinde sizin sistemde kayıtlı olan 4B bilgilerinize göre hesaplama yapılacağı ve hesaplamanın yaklaşık olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Bilgilendirme metninin hemen altında 'Kurumu' yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım yazan seçeneklerden birini seçerek aşağıda yer alan Sorgula butonuna tıklamanız yeterlidir.

Emekli maaşınızın ne kadar olacağı ile ilgili sorgulama otomatik olarak yapılacak ve görüntülenecektir.