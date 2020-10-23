Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! O ödemeler saat 18.00'de hesaplarda!

"TÜM ÜRETİCİLERİMİZİ DİTAP'A ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Türkiye'nin dünyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahip ülkelerinden biri olduğunu dile getiren Pakdemirli, kivinin de içinde olduğu yüzlerce ürünün bu coğrafyada yetiştiğini aktardı.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Dünyada kivi üretimi yaklaşık 4 milyon ton. Ülkemiz ise yaklaşık 31 bin dekar alanda yapılan kivi üretimi ile dünyanın sayılı üreticilerinden biri haline geldi. Buraya özellikle dikkati çekmek istiyorum, son 18 yılda, kivi üretimimiz 30 kat gibi rekor bir artışla, 2 bin 500 tondan 74 bin tona ulaştı. Yalova da yıllık 25 bin ton kivi üretimi ile Türkiye'de birinci sıradadır. Bu başarı elbette Yalovalı çiftçilerimizin kurduğu modern bahçelerden dünya standartlarının üzerinde elde edilen üretimlerle hasıl olmuştur. Yalova'da 6 bin 300 dekar alanda yapılan kivi üretimi, doğrudan ve dolaylı olarak 2 bin aileye gelir kapısı olmuştur. Ayrıca Yalovalı çiftçilerimiz, 2019 yılında 3 milyon dolarlık kivi ihracatı yaparak Yalova ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmuştur."