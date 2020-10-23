Sigortalı, sigortasız ev hanımı olan anneler yaşadı! 300 euro nakit ödeme yapılacak! Şartlara uyan kişiler hemen alabilir…

801 TL CENAZE YARDIMI

Sigortalı olarak çalışan eşi vefat eden bir kadın ve çocukları devletten cenaze yardımı alabilirler. Bu ödemeler 801 TL olarak yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gereken ödemeler ayrıca geriye dönük 5 yıllık süreç için alınabilir.

İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılır. Bu ödemeler kurs ve programlara katılan annelere sağlanır.