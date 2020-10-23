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    • Ekonomi
    • 24.10.2020 00:45
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    • 24.10.2020 00:45
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    İlanlara hangi pozisyondan kimler başvurabilir? yüzlerce alımı ilanı ve başvuru şartları nedir?

    tarafından yeni yapılan duyuru ile 515 , memur alımı yapılacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı 515 kişilik sağlık personeli alımı ilanı yayımlandı ancak ilgili atama Kamu Personeli Seçme Sınavı için yapılmayacak olup acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha önceden ilgili kamu kuruluşlarından istifa eden adayların müracaat etmelerine olanak verilecektir. KPSS ile müracaat edilmeyecektir. Adayların kura ile yerleştirmeleri yapılacak ve onaylandıktan sonra yerleşmeleri gerçekleştirilecektir.

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı yüzlerce kamu personeli alımı ilanı ve başvuru şartları nedir?

    Sağlık Bakanlığı bu yıl yaptığı atamalar ile 2020 senesinde rekorlar kırmaya devam ederken güncel bir bülten daha yayımlandı ve 515 şahsiyet kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki 515 kişilik atama bülteninde hangi pozisyonlar için alım yapılacak, kimler müracaat yapabilecek ve müracaat tarihleri nedir? 22 Ekim tarihinde başlayan başvurular 27 Ekim tarihi itibari ile sona erecektir. Adayların bu tarihler arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. 6 Kasımda ise sonuçlar açıklanacak olup bu tarihten sonra adayların itiraz süreleri başlayacaktır. İtiraz sürecinin tamamlanması ile birlikte yerleştirmeler başlayacaktır. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..

    İlanlara Hangi Pozisyondan Kimler Başvurabilir?

    1) Sağlık Memuru (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru
    (Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta
    iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

    2) Sağlık Memuru (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık memuru (Ortopedi), Sağlık
    Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni veya Protez/Ortez Teknisyeni unvan ve
    branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

    3) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri,
    Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı, unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa
    edenler başvuru yapabileceklerdir.

    4) Sağlık Teknikeri (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık
    Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve
    branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

    5) Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi),
    Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında
    çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

    6) Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya
    Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
    yapabilecektir.

    7) Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik
    Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

    8) Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)
    veya Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar) branşlarında çalışmakta iken istifa edenler
    başvuru yapabileceklerdir.

    9) Laborant unvanına; Ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı - tıbbi laboratuvar
    teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar
    teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup
    Laborant unvanında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

    10) Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire
    unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü
    mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına
    müracaat edebileceklerdir.

    11) Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni
    unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı)
    veya Hemşire unvanına, hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar
    Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) unvanına, Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken
    istifa edenler ise ilan edilen Sağlık Teknikeri (YOK) unvanına müracaat edebileceklerdir.

    12) Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar
    müracaatlarını diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.

    13) Sağlık teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun "sağlık
    memuru" unvan ve branştaki kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta "sağlık
    teknisyeni" olarak atanacaklardır.


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    Haberler Ekonomi İlanlara hangi pozisyondan kimler başvurabilir? Sağlık Bakanlığı yüzlerce kamu personeli alımı ilanı ve başvuru şartları nedir?