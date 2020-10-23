Sağlık Bakanlığı bu yıl yaptığı atamalar ile 2020 senesinde rekorlar kırmaya devam ederken güncel bir bülten daha yayımlandı ve 515 şahsiyet kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki 515 kişilik atama bülteninde hangi pozisyonlar için alım yapılacak, kimler müracaat yapabilecek ve müracaat tarihleri nedir? 22 Ekim tarihinde başlayan başvurular 27 Ekim tarihi itibari ile sona erecektir. Adayların bu tarihler arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. 6 Kasımda ise sonuçlar açıklanacak olup bu tarihten sonra adayların itiraz süreleri başlayacaktır. İtiraz sürecinin tamamlanması ile birlikte yerleştirmeler başlayacaktır. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
İlanlara Hangi Pozisyondan Kimler Başvurabilir?
1) Sağlık Memuru (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru
(Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta
iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.
2) Sağlık Memuru (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık memuru (Ortopedi), Sağlık
Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni veya Protez/Ortez Teknisyeni unvan ve
branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.
3) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri,
Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı, unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa
edenler başvuru yapabileceklerdir.
4) Sağlık Teknikeri (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık
Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve
branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.
5) Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi),
Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında
çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.
6) Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya
Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
yapabilecektir.
7) Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik
Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler başvuru yapabilecektir.
8) Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)
veya Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar) branşlarında çalışmakta iken istifa edenler
başvuru yapabileceklerdir.
9) Laborant unvanına; Ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı - tıbbi laboratuvar
teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar
teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup
Laborant unvanında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.
10) Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire
unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü
mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına
müracaat edebileceklerdir.
11) Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni
unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı)
veya Hemşire unvanına, hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar
Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) unvanına, Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken
istifa edenler ise ilan edilen Sağlık Teknikeri (YOK) unvanına müracaat edebileceklerdir.
12) Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar
müracaatlarını diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.
13) Sağlık teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun "sağlık
memuru" unvan ve branştaki kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta "sağlık
teknisyeni" olarak atanacaklardır.
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