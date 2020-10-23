Sağlık Bakanlığı bu yıl yaptığı atamalar ile 2020 senesinde rekorlar kırmaya devam ederken güncel bir bülten daha yayımlandı ve 515 şahsiyet kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki 515 kişilik atama bülteninde hangi pozisyonlar için alım yapılacak, kimler müracaat yapabilecek ve müracaat tarihleri nedir? 22 Ekim tarihinde başlayan başvurular 27 Ekim tarihi itibari ile sona erecektir. Adayların bu tarihler arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. 6 Kasımda ise sonuçlar açıklanacak olup bu tarihten sonra adayların itiraz süreleri başlayacaktır. İtiraz sürecinin tamamlanması ile birlikte yerleştirmeler başlayacaktır. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..