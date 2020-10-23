Prim sayısı 3600 günden 1999 güne inmesi büyük bir yankı uyandırdı. 3600 prim gün ödemesi emekli olmak için gerekli şartlardan bir tanesidir. SGK bünyesi içerisinde yer almaya devam eden iş verenler ya da bağımsız olarak 4A 4B ve 4C sigorta türü ile çalışma hayatı olan vatandaşlar için sigorta tarihi 1999 ya da öncesi yıllara ait olma şartı aranıyor. 3600 günden emekli olma şartları olan bir prosedürdür. SGK bünyesinde işvereni ya da bağımsız olarak 4A, 4B ve 4C sigorta türlerinden çalışma hayatını yürüten vatandaşların sigortalılık tarihinin 1999 ve öncesine ait olması gerekir. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
• 3600 günden erken emekli olabilmek için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. (08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olmayanların 3600 günden emekliğe hak kazanmaları mümkün değildir.)
• 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmış olması şarttır. Bu sigorta süresi 9.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
• 3600 prim günü ödemesi işveren ya da isteğe bağlı olarak SGK'ya ödenmelidir.
• Son olarak yaş şartlarının da yerine getirmesi lazımdır.
• 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olan 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkekler 55 yaşında; kadınlar ise 54 yaşında emekliğe hak kazanırlar.
• 9.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı (takvim.com.tr) yapılmasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında 3600 günden emekli olabilirler.
Kadın Sigortalılar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü kriterlerinin dolduğu tarih emeklilik yaşını doğrudan etkiler. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren kadın çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:
• 24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
• 24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
• 24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
• 24.04.2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkek Sigortalılar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?
Kadın sigortalılarda olduğu gibi, SGK kapsamında sigortalı olarak çalışan erkek adayların 15 yıllık sigorta zamanını ve 3600 prim gününü tamamladıkları tarihin hemen ardından yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren erkek çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:
• 24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
• 24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
• 24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
• 24.04.2011- 23.05.2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
• 24.05.2014 tarihinden sonra 60 yaşında
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
İşe giriş tarihim 01.03.1999, doğum yılım 1980. Adem İNCE
İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.
1979 doğumluyum. 01.07.1994 girişliyim. 4500 günüm var. Çetin SARI
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
55 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
01.04.1964 doğumluyum, 20.06.1988 tarihinde işe başladım, 3800 günüm var.
5...816483 Nolu SMS
Mevcut girişinize göre 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise sadece bir ay askerlik borçlanarak 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabii olabilirsiniz.
Emekli olabilmeniz için 1575 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Bu da 4 yıl, 4 ay, 15 güne tekabül eder. Ancak bundan sonra başka prim ödemeden de yaklaşık 3.5 yıl sonra 01.04.2024 tarihinde 60 yaşınız dolacağından 3600 günle kısmi emekli olabilirsiniz.