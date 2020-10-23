Şehit-gazi çocukları için eğitim yardımı

Şehit çocuklarına, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına 63 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapılacak. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin dünden itibaren başladığını açıkladı. 2020- 2021 eğitimöğretim dönemine ait yıllık yardım miktarlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Selçuk, "Yıllık olarak ilköğretimde öğrenim görenler öğrencilerimiz için 2 bin 317, ortaöğretimde öğrenim görenlere 3 bin 475 ve yükseköğretimde öğrenim görenler için de 4 bin 634 lira ödeme gerçekleştireceğiz" diye konuştu.