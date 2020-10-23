Mutfakta teknoloji şenliği

Vestel'in Maya Buzdolabı, evde mayalı gıda hazırlanmasına yardım ediyor. Buzdolabı; hamur, yoğurt, kefir, sirke ve turşu gibi mayalama işlemi gerektiren 7 farklı gıdanın otomatik olarak ayarlanan sıcaklık ve süre fonksiyonları ile herkes tarafından kolay bir şekilde yapılmasına ve saklanmasına olanak sağlıyor. 'PUZZLE' özelliğine de sahip geniş hacimli Maya Buzdolabı, çok işlevli akıllı bölmeleri sayesinde 19 farklı şekilde kullanılabiliyor. Maya bölmesi; istenildiği zaman dondurucu veya soğutucu olarak kullanılabildiği gibi, diğer bölmelerin kullanım fonksiyonları da tüketici tercihine göre ayarlanabiliyor.
YİYECEKLERE GENİŞ ALAN AÇIYOR
SIEMENS Ev Aletleri, yeni gardırop tipi buzdolabı ile yiyeceklere daha fazla alan açıyor. Yeni iQ500 serisi gardırop tipi derin donduruculu KA93GAI30N buzdolabı, toplam 598 litre kapasiteye sahip. Değişen dış sıcaklık ve buzdolabı kapısının sıklıkla açılması gibi durumlarda freshSense akıllı sensörleri devreye giriyor. Dondurucu bölmesine entegre su ve buz pınarı, ihtiyaç olduğunda buz kalıpları, kırılmış buz ya da soğuk su sağlıyor.
UZAKTAN KONTROL EDİN
Samsung'un 911 litre hacimli gardırop tipi RF85R91D1SG buzdolabı, FlexZone esnek bölmesi ve 'Triple Cooling' yani üçlü soğutma teknolojisi ile dikkat çekiyor. Dahili Wi-Fi sayesinde buzdolabınızı her zaman, her yerde izleyebiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz. Hızlı soğutma modlarını seçebiliyor, sıcaklığı izleyebiliyor ve kapı açıksa uyarı alabiliyorsunuz.
2 KEZ TIKLA, İÇİNDEKİLERİ GÖR
LG InstaView Door-in-Door buzdolabı, 'tık'lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG buzdolabı sahipleri, sadece 2 tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava kaybının önemli oranda önüne geçiliyor. Buzdolabı, DoorCooling teknolojisiyle de kapı bölmesindeki ürünlerin daha hızlı soğumasını sağlıyor.
BEYAZ EŞYA TALEBİ ARTTI
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, pandemi nedeniyle evde geçirilen zamanın beyaz eşya satışlarını yükselttiğini belirterek, "6 ana ürün grubundaki Türkiye satışlarımız Ocak- Eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 arttı" dedi.
YİYECEKLERE GENİŞ ALAN AÇIYOR
SIEMENS Ev Aletleri, yeni gardırop tipi buzdolabı ile yiyeceklere daha fazla alan açıyor. Yeni iQ500 serisi gardırop tipi derin donduruculu KA93GAI30N buzdolabı, toplam 598 litre kapasiteye sahip. Değişen dış sıcaklık ve buzdolabı kapısının sıklıkla açılması gibi durumlarda freshSense akıllı sensörleri devreye giriyor. Dondurucu bölmesine entegre su ve buz pınarı, ihtiyaç olduğunda buz kalıpları, kırılmış buz ya da soğuk su sağlıyor.
UZAKTAN KONTROL EDİN
Samsung'un 911 litre hacimli gardırop tipi RF85R91D1SG buzdolabı, FlexZone esnek bölmesi ve 'Triple Cooling' yani üçlü soğutma teknolojisi ile dikkat çekiyor. Dahili Wi-Fi sayesinde buzdolabınızı her zaman, her yerde izleyebiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz. Hızlı soğutma modlarını seçebiliyor, sıcaklığı izleyebiliyor ve kapı açıksa uyarı alabiliyorsunuz.
2 KEZ TIKLA, İÇİNDEKİLERİ GÖR
LG InstaView Door-in-Door buzdolabı, 'tık'lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG buzdolabı sahipleri, sadece 2 tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava kaybının önemli oranda önüne geçiliyor. Buzdolabı, DoorCooling teknolojisiyle de kapı bölmesindeki ürünlerin daha hızlı soğumasını sağlıyor.
BEYAZ EŞYA TALEBİ ARTTI
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, pandemi nedeniyle evde geçirilen zamanın beyaz eşya satışlarını yükselttiğini belirterek, "6 ana ürün grubundaki Türkiye satışlarımız Ocak- Eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 arttı" dedi.