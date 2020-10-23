Kamu kurumları ve özel sektör, istihdam yaratırken engel tanımadı. Engelli memur sayısı 10 katın üzerinde artarken, 2021'de kamuda istihdam edilen engelli sayısı 64 bine ulaşacak. 2023 yılında da bu sayının 69 bine çıkması öngörülüyor. Özel sektöre yönelik teşviklerle birlikte son 16 yılda işe yerleştirilen engelli vatandaşların sayısı da 430 bine yaklaştı. Gelecek yıl 411 bin engelli bireye özel eğitim okullarında verilecek destek eğitimi için 4.8 milyar liralık destek sağlanacak. Engelli vatandaşlara evde bakım kapsamında gelecek yılın bütçesinden 10.5 milyar, özel bakım hizmeti için de 966 milyon lira ödenek ayrıldı.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ