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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 Gazete
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    Kamuda engelsiz : Engelli memur 69 bine çıkacak

    Kamu kurumları ve , yaratırken engel tanımadı. Engelli memur sayısı 10 katın üzerinde artarken, 2021'de kamuda istihdam edilen engelli sayısı 64 bine ulaşacak. 2023 yılında da bu sayının 69 bine çıkması öngörülüyor.

    Kamuda engelsiz istihdam
    Kamu kurumları ve , yaratırken engel tanımadı. Engelli memur sayısı 10 katın üzerinde artarken, 2021'de kamuda istihdam edilen engelli sayısı 64 bine ulaşacak. 2023 yılında da bu sayının 69 bine çıkması öngörülüyor. Özel sektöre yönelik teşviklerle birlikte son 16 yılda işe yerleştirilen ların sayısı da 430 bine yaklaştı. Gelecek yıl 411 bin engelli bireye özel eğitim okullarında verilecek destek eğitimi için 4.8 milyar liralık destek sağlanacak. Engelli vatandaşlara evde bakım kapsamında gelecek yılın bütçesinden 10.5 milyar, özel bakım hizmeti için de 966 milyon lira ödenek ayrıldı.

    HAZAL ATEŞ
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    Haberler Ekonomi Kamuda engelsiz istihdam: Engelli memur 69 bine çıkacak