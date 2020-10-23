Ülkemizde son yıllarda emeklilerin kazancını artıran pek çok düzenleme hayata geçirildi. Taban maaş önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılırken, bayram ikramiyeleri ve promosyon devreye alındı. Bu çerçevede emeklilere yılda 2 kez bayram ikramiyesi ve 3 yılda bir banka promosyonu imkanı sunuluyor. Bu imkanlardan yeni emekliler de faydalanıyor.
Emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
İLK ÖDEME 2021'DE
Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor. Promosyon tutarı seçilen bankaya göre 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. İkramiyelerde ise bu yılın ödemeleri geride kaldı. Şimdi emekli olan, ilk ikramiyeyi 2021'de almaya başlayacak. Yeni yılda Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 2 bin lira ikramiye ceplere girecek.