



İLK ÖDEME 2021'DE

Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor. Promosyon tutarı seçilen bankaya göre 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. İkramiyelerde ise bu yılın ödemeleri geride kaldı. Şimdi emekli olan, ilk ikramiyeyi 2021'de almaya başlayacak. Yeni yılda Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 2 bin lira ikramiye ceplere girecek.