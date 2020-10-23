HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?



AKBANK: 500, 625, 750 lira.



DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.



FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.



GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2020?

Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Ekim 2020 rakamı ise;

Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 800 TL,

Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 1.000 TL,

Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.200 lira olarak uygulanacak.