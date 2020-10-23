



KARSAN: Hissede 3.01 seviyesi kısa vadede önemli destek konumunda. Göstergeleri güç kaybeden hissede bu desteğin kırılması halinde geri çekilme hızlanabileceğinden 3.01 desteğinin altında pozisyonlar azaltılarak alt desteklerde yeniden değerlendirilmeli.



THY: Hissede zayıf görünüm sürüyor. Ara destek konumunda olan 10.47 ile 10.24 bandı ilk önemli destekler olarak izlenebilir. Pozisyonlar bu destek bandının üzerinde korunarak 11.00 ile 11.53 seviyeleri ilk dirençler olarak hedeflenebilir.