Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana süren yükseliş dün Merkez Bankası kararı sonrası yerini kar satışlarına bıraktı. Endeks 1.200 puanın altına geriledi. Para dergisindeki köşesinde teknik yorumlar yapan Göksel Tekiner, haftayı değerlendirirken şunları yazdı: Endeksi teknik olarak değerlendirdiğimizde kısa vadeli bazı göstergelerin aşırı alım seviyelerine yükselmiş olması kar satışlarının görülme olasılığını gündeme getiriyor.
BAZI HİSSELERİN TEKNİK YORUMU
ASELSAN: Son günlerde 17.90 seviyesinin üzerinde tutulan hissenin bazı kısa vadeli göstergelerinde görülen toparlanma olumlu. Bu nedenle mevcut pozisyonların korunmasını uygun bulmakla beraber temkinli olarak bu desteğin üzerinde tepki alımları denenebilir.
GARANTİ: Dalgalı bir seyir izleyen hissenin kısa vade göstergelerinde görülen toparlanma alım iştahının artabileceğini gösteriyor. Mevcut seviyelerden kademeli olarak alım yapılaiblir ve stop-loss noktası olan 6.94 desteğinin üzerinde pozisyonlar sürdürülebilir.
KARSAN: Hissede 3.01 seviyesi kısa vadede önemli destek konumunda. Göstergeleri güç kaybeden hissede bu desteğin kırılması halinde geri çekilme hızlanabileceğinden 3.01 desteğinin altında pozisyonlar azaltılarak alt desteklerde yeniden değerlendirilmeli.
THY: Hissede zayıf görünüm sürüyor. Ara destek konumunda olan 10.47 ile 10.24 bandı ilk önemli destekler olarak izlenebilir. Pozisyonlar bu destek bandının üzerinde korunarak 11.00 ile 11.53 seviyeleri ilk dirençler olarak hedeflenebilir.