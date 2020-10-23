NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

İşe giriş tarihim 01.03.1999, doğum yılım 1980. Adem İNCE

İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.

Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.



1979 doğumluyum. 01.07.1994 girişliyim. 4500 günüm var. Çetin SARI

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.

55 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.



01.04.1964 doğumluyum, 20.06.1988 tarihinde işe başladım, 3800 günüm var.

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Mevcut girişinize göre 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise sadece bir ay askerlik borçlanarak 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabii olabilirsiniz.

Emekli olabilmeniz için 1575 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Bu da 4 yıl, 4 ay, 15 güne tekabül eder. Ancak bundan sonra başka prim ödemeden de yaklaşık 3.5 yıl sonra 01.04.2024 tarihinde 60 yaşınız dolacağından 3600 günle kısmi emekli olabilirsiniz.