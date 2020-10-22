Türkiye, 2021'e toplumun beklentilerini karşılayan, 'vatandaş odaklı icraat' bütçesiyle giriyor. İşte bütçeden satır başları:
Sosyal güvenlik harcamaları için: 81.2 milyar lira.
Ödeme gücü olmayanların vatandaşların sağlık giderleri için: 16 milyar lira.
Yaşlılar, engelliler, evde yakınına bakanlar için: 12.7 milyar lira.
Yoksul ailelerin elektrik faturası için: 1.5 milyar lira.
Eşi vefat etmiş kadınlar için: 394 milyon lira.
Asker aileleri için: 156 milyon lira.
Aile yanında eğitim için: 2.1 milyar lira.
Öğrencilere eğitim desteği için: 30.1 milyar lira.
Sağlık için: 238 milyar lira.
HAZAL ATEŞ
Vatandaş odaklı icraat bütçesi
Türkiye, 2021'e toplumun beklentilerini karşılayan, 'vatandaş odaklı icraat' bütçesiyle giriyor.
Türkiye, 2021'e toplumun beklentilerini karşılayan, 'vatandaş odaklı icraat' bütçesiyle giriyor. İşte bütçeden satır başları: