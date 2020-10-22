Türkiye, 2021'e toplumun beklentilerini karşılayan, 'vatandaş odaklı icraat' bütçesiyle giriyor. İşte bütçeden satır başları:



Sosyal güvenlik harcamaları için: 81.2 milyar lira.



Ödeme gücü olmayanların vatandaşların sağlık giderleri için: 16 milyar lira.



Yaşlılar, engelliler, evde yakınına bakanlar için: 12.7 milyar lira.



Yoksul ailelerin elektrik faturası için: 1.5 milyar lira.



Eşi vefat etmiş kadınlar için: 394 milyon lira.



Asker aileleri için: 156 milyon lira.



Aile yanında eğitim için: 2.1 milyar lira.



Öğrencilere eğitim desteği için: 30.1 milyar lira.



Sağlık için: 238 milyar lira.



HAZAL ATEŞ