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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 Gazete
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    , 2021'e toplumun beklentilerini karşılayan, 'vatandaş odaklı icraat' bütçesiyle giriyor.

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    Türkiye, 2021'e toplumun beklentilerini karşılayan, 'vatandaş odaklı icraat' bütçesiyle giriyor. İşte bütçeden satır başları:

    Sosyal güvenlik harcamaları için: 81.2 milyar lira.

    Ödeme gücü olmayanların vatandaşların sağlık giderleri için: 16 milyar lira.

    Yaşlılar, engelliler, evde yakınına bakanlar için: 12.7 milyar lira.

    Yoksul ailelerin elektrik faturası için: 1.5 milyar lira.

    Eşi vefat etmiş kadınlar için: 394 milyon lira.

    Asker aileleri için: 156 milyon lira.

    Aile yanında eğitim için: 2.1 milyar lira.

    Öğrencilere eğitim desteği için: 30.1 milyar lira.

    Sağlık için: 238 milyar lira.

    HAZAL ATEŞ

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