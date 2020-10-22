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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 Gazete
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    projelerinde görev alacak lisans öğrencilerine 750 TL burs

    projelerinde çalışacak lisans öğrencileri Stajyer Araştırmacı Burs Programı () bursiyeri olabilecek, 6 ay boyunca aylık 750 lira burs alabilecek.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıya çıkılacağını açıkladığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya kurum tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencileri, 6 ay boyunca aylık 750 lira bursla desteklenecek.



    Lisans öğrencileri, desteklenen araştırma projelerine 'star.tubitak.gov. tr' adresinden ulaşabilecek. STAR Programı'nın yeni çağrısı Covid-19'a yönelik projelerle sınırlı olmayacak. Başvurular 'e-bideb. tubitak.gov.tr' adresi üzerinden 2-30 Kasım döneminde çevrim içi olarak alınacak.
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    Haberler Ekonomi TÜBİTAK projelerinde görev alacak lisans öğrencilerine 750 TL burs