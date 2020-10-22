Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıya çıkılacağını açıkladığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya kurum tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencileri, 6 ay boyunca aylık 750 lira bursla desteklenecek.
Lisans öğrencileri, desteklenen araştırma projelerine 'star.tubitak.gov. tr' adresinden ulaşabilecek. STAR Programı'nın yeni çağrısı Covid-19'a yönelik projelerle sınırlı olmayacak. Başvurular 'e-bideb. tubitak.gov.tr' adresi üzerinden 2-30 Kasım döneminde çevrim içi olarak alınacak.