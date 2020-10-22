Son dakika: Elektrikli ev eşyalarında yeni tehlike! Genetiği bozuyor!

Evlerde kadınların günün önemli bir bölümünde elektrikli aletlerle haşır neşir olduklarını ifade eden Sınırkaya, şunları söyledi:

"Evimizin yatak odasının yanında komşunun kullandığı elektrik cihazı varsa yayılan elektro manyetik dalgalar bizi rahatsız ve hasta ediyor. Bunlar küçük şeyler, önemsiz diye ciddi alınmıyor. İnanın küçük şeyler birikiyor gün içinde. Bir ev kadının ne kadar elektrikli aletlerle haşır neşir olduğunu düşünün. Onların elektro manyetik dalgalara maruz kalmaları insan genini bozan hasarlara sebebiyet veriyor. Bu tarz olaylarla karşılaşma ihtimali çok daha yüksek."