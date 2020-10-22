EYT erken emeklilik prim gün sayısı ve yaşı kaç. Bir işyerinde yıllarca çalışanlar ya da emekliliği yaklaşanlar SSK-SGK'nın emeklilik sorgulama uygulaması üzerinden ne zaman emekli olacağı öğrenilmekte. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? EYT, emeklilikte yaşa takılanlar demektir. Emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan bu yasaya kadar, kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl sigortalı çalışmış olma şartı ile 5000 prim günü şartı vardı. 8 Eylül'den sonra ise emekli olabilmek için yaş şartı getirildi. EYT son dakika gelişmesi bugün 2020 haberleri yakından takip edilmeye devam ediyor. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
SON 7 YIL KURALI NASIL ETKİLİYOR?
Son 7 yıl kuralına göre Bağ-Kur'dan emekli olursunuz…
Soru: 1966 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1986 olup 2008'e kadar 3661 gün primim var. 2008-2015 arasında Bağ-Kur'a 2700 gün prim ödedim. Günlerimi birleştirerek emekli olabilir miyim? SSK'dan emekli olabilir miyim?
Cevap: Son yedi yılda fazla prim ödenen (eşitse son olarak tabi olunan) kurum şartlarıyla emekli olunuyor. Son yedi yıl hesabına göre, Bağ-Kur'dan emekli olacaksınız. Priminiz 5400 günden fazla olduğu için bundan sonra prim ödemeseniz bile, 2024'te 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte Bağkur'dan emekli olabilirsiniz. SSK'dan emekli olmak için sigortalı bir işte çalışarak en az 1260 gün prim ödemeniz gerekir.
EYT Bekleyen Kadınlar İçin Emeklilik Tablosu
EYT Emeklilik Tablosu
EYT Bekleyen Erkekler İçin Emeklilik Tablosu
EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK? HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?
EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.
EMEKLİLİKTE 7 YIL KURALI ÖNEMLİ!
EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emeklilik işlemleri yapılırken de Sosyal Sigortalar Kurumu'nda birçok problemle karşılaşılabiliyor. Bunun sebebi ise 7 yıl kuralı. Bu kural ise emeklilikte yaşanan problemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Emekliliğine kısa bir süre kalan çalışanların, 7 yıl kuralını bilmesi gerekiyor. Çünkü emeklilik işlemleri başladığı zaman 7 yıl kuralı sebebiyle emeklilik işlemleri yapılamayabiliyor. 7 yıl kuralı sebebiyle hemen emekli olmak için SSK yerine BAĞ-KUR üzerinden emekli olmayı seçtiniz ve bu durum da daha düşük emekli maaşı almak durumunda kalıyorsunuz. Bu da BAĞ-KUR emeklilik şartlarının SSK ve Emekli Sandığı'na göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar haklı olarak BAĞ-KUR yerine SSK'dan emekli olmayı tercih etmek istiyorlar.
EYT KİMLERİ ETKİLEDİ, KİME VURUYOR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde işe giren kişileri kapsayacak.
Bu tarihten önce işe giren, emeklilik prim gün sayısı ve çalışma süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takılan kişiler EYT Yasası çıkması durumunda emekli olmaya hak kazanacak.
EYT 2020 BÜTÇESİ İÇERİSİNDE YOK! EYT'DE SON DURUM NE?
Ne yazık ki EYT 2020 bütçesinde kendisine yer bulamadı. Konu hakkında 2020 yılının ilk açıklamasını yapan Çalışma Bakanı Selçuk ise "Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi.
EYT SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimizde, yaştan dolayı emeklilik hakkını kazanamayanlar var. Konuyu etraflıca inceledik ve birden fazla alternatif üzerinden çalışıp maliyetleri çıkardık. Yüksek maliyetinin yanı sıra sosyal güvenlik reformundan bir geri dönüşü ifade ettiği için ilke olarak da karşıyız. Reformu geriye döndürmek aktüeryal dengenin bozulması demek" açıklamasında bulunmuştu.
Emeklilik yaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?
Emeklilik hesaplama, emeklilik yaş tablosu ile emeklilik hesaplama SGK, emeklilik hesaplama Bağkur, emeklilik hesaplama memur ve emeklilik hesaplama 4C ile emeklilik hesaplama engelli hesaplama uygulaması yöntemi ile çalışanların ne zaman kaç yaşında ve emekli olmak için emeklilik prim günün kaç olması gerektiğini öğrenilmekte. Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için doğum tarihi, hizmet başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı, yurtdışı gün sayısı ile 3600 gününün doldurulduğu tarih bilgileri ile SGK Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik sorgulaması yapılmakta.
1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur?
Soru: 1997 SSK girişi ve 4550 prim günü olan biri ne zaman emekli olabilir?
27/12/1975 doğumluyum.1/9/1997 SSK girişim var 4550 günüm var ne zaman emekli olabilirim? (Murat Dönmez)
Cevap: 25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Prim eksik, yıl dolmamış, yaş da tamamlanmamış. Üçü de dolunca emekli olursunuz.