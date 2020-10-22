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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 17:02
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    • 22.10.2020 17:02
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    rezerv miktarı belli oldu | 16 Ekim haftası Merkez Bankası rezervleri

    Türkiye Cumhuriyet 'nın haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre 16 Ekim haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı 1 milyar 894 milyon dolar artarak 85 milyar 489 milyon dolara yükseldi.

    Piyasalar merakla bekliyordu! Rezervler arttı

    , toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 894 milyon dolar artarak 85 milyar 489 milyon dolara çıktı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 16 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 704 milyon dolar artışla 42 milyar 822 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 41 milyar 118 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 190 milyon dolar yükselişle 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon dolara çıktı.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 894 milyon dolar artarak 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası rezerv miktarı belli oldu | 16 Ekim haftası Merkez Bankası rezervleri