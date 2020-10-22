BIST YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.213,64 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,12 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.213,64 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,16 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile orman, kağıt, basım olurken, en çok gerileyen yüzde 0,47 ile metal ana sanayi oldu.

Dün 1.210-1.220 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamladı ve böylece 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.