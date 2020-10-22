Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte piyasalar hareketlendi. Edinilen son dakika bilgilerine göre dolar kurunda düşüş görülürken gram altın yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı Ekim ayı kararı merakla bekleniyordu. Piyasaların beklediği kararın açıklanmasıyla gözler döviz kurlarına çevrildi. Önceki gün 7.90 TL seviyesinde olan dolar kuru, faiz kararına saatler kala düşüşe geçti. Piyasalardan alınan verilere göre dolar kuru 7,82 TL seviyesine geriledi. Gündüz saatlerinde 482 TL seviyesinde olan gram altın ise 485 TL oldu. Altın ons fiyatı ise yükselişe geçti ve 1924 dolar oldu. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Merkez Bankası banka politika faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu.
FAİZ 200 BAZ PUAN YÜKSELTİLMİŞTİ
Eylül ayında Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan arttırdı. Konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.
DOLAR KURU DÜŞÜŞE GEÇTİ
Önceki gün 7.90 TL seviyesinde olan dolar kuru, faiz kararına saatler kala düşüşe geçti. Piyasalardan alınan verilere göre dolar kuru 7,82 TL seviyesine geriledi.
GRAM ALTIN
Gündüz saatlerinde 482 TL seviyesinde olan gram altın ise 485 TL oldu.
Altın ons fiyatı ise yükselişe geçti ve 1924 dolar oldu.
ÖNCEKİ AY FAİZ ARTTIRIMI DOLARI FRENLEDİ
24 Eylül günü faiz arttırımı öncesi 7.71 TL seviyesinde olan dolar kuru, faiz arttırımı kararının ardından 7.59 TL seviyesine kadar gerilemişti.
MERKEZ BANKASI'DAN PİYASAYA 10 MİLYAR LİRA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 19 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.
İhaleye, 38 milyar 830 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,32, 13,33 ve 13,35 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 14,17, 14,18 ve 14,20 seviyesinde gerçekleşti.
BIST YÜKSELİŞTE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.213,64 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 2,12 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.213,64 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,16 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile orman, kağıt, basım olurken, en çok gerileyen yüzde 0,47 ile metal ana sanayi oldu.
Dün 1.210-1.220 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamladı ve böylece 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliği ve dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının küresel risk iştahını azalttığını bildirdi.
Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin ederken, faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. 24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.