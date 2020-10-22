İhracata kadın eli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM Kadın Konseyi öncülüğünde kadınların iş dünyasında daha fazla rol almasını sağlamak ve kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek için çalışmalarına devam ediyor. TİM bu kapsamda başarılı iş kadınlarının, ihracata nasıl başladıklarını katılımcılarla paylaşacakları 'Women Export Talks' webinar serisine başladı. "İhracata Nasıl Başladık, Nasıl Başardık?" başlığıyla gerçekleştirilen ilk seminer TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç ve Gündüz Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruken Mızraklı'nın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi.