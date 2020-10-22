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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 Gazete
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    a kadın eli

    (), TİM öncülüğünde kadınların iş dünyasında daha fazla rol almasını sağlamak ve kadın girişimcileri a teşvik etmek için çalışmalarına devam ediyor.

    İhracata kadın eli

    Türkiye çılar Meclisi (TİM), Kadın Konseyi öncülüğünde kadınların iş dünyasında daha fazla rol almasını sağlamak ve kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek için çalışmalarına devam ediyor. TİM bu kapsamda başarılı iş kadınlarının, ihracata nasıl başladıklarını katılımcılarla paylaşacakları 'Women Export Talks' webinar serisine başladı. "İhracata Nasıl Başladık, Nasıl Başardık?" başlığıyla gerçekleştirilen ilk seminer TİM Başkan Yardımcısı Adalet İnanç ve Gündüz Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruken Mızraklı'nın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi.

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