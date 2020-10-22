Aras Kargo’dan 1 mılyar tl yatırım

Aras Kargo'daki hisse oranını yüzde 80'e çıkaran Austrian Post'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Georg Pölzl, yeni dönemde Aras Kargo dağıtım altyapısına 1 milyar lira yatırım hedeflediklerini söyledi. Türkiye'de kargo sektörünün büyüme ivmesi kazandığını ifade eden Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras da "Transfer merkezlerimize yaptığımız yatırımlar, sektörün büyüme potansiyeline inancımızın bir göstergesidir" şeklinde konuştu. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise ilk 9 ayda işlem hacminin yüzde 65'e yakın büyüdüğünü, yıl sonu itibari ile de gelirlerinin 2 milyar liranın üzerinde gerçekleşeceğini kaydetti.