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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 Gazete
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    ’dan 1 mılyar tl yatırım

    'daki hisse oranını yüzde 80'e çıkaran Austrian Post'un Başkanı ve CEO'su Georg Pölzl, yeni dönemde Aras Kargo dağıtım altyapısına 1 milyar lira yatırım hedeflediklerini söyledi.

    Aras Kargo’dan 1 mılyar tl yatırım

    Aras Kargo'daki hisse oranını yüzde 80'e çıkaran Austrian Post'un Başkanı ve CEO'su Georg Pölzl, yeni dönemde dağıtım altyapısına 1 milyar lira yatırım hedeflediklerini söyledi. 'de kargo sektörünün büyüme ivmesi kazandığını ifade eden Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras da " merkezlerimize yaptığımız yatırımlar, sektörün büyüme potansiyeline inancımızın bir göstergesidir" şeklinde konuştu. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise ilk 9 ayda işlem hacminin yüzde 65'e yakın büyüdüğünü, yıl sonu itibari ile de gelirlerinin 2 milyar liranın üzerinde gerçekleşeceğini kaydetti.

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    Haberler Ekonomi Aras Kargo’dan 1 mılyar tl yatırım