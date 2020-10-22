25000 TL masraf çıkabilir... Hemen harekete geçin... Milyonlarca otomobil sahibine çok önemli uyarı!

Otomobilinize belirli zaman ve belirlenmiş koşullarla periyodik bakım yaptırılması gerekir. Sizlere yaptırmanız söylenen periyodik bakım nedir? Periyodik araç bakımında neler değişir. Periyodik bakım yaptırmazsam neler olur? Soruları ise otomobil sahibi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda oto bakım ve tamir işi ile uğraşan ustalar bakımların zamanında yapılmaması durumunda araçlarda 25 bin liraya kadar masraf çıkabileceğini belirtiyor. Araç üreticisi firmaların üretmiş oldukları araçlara yılda bir veya tekrar eden belirli km aralıklarında yapılmasını uygun gördükleri bakıma, periyodik bakım denir. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
Periyodik bakım nedir?
Araç üreticisi firmaların üretmiş oldukları araçlara yılda bir veya tekrar eden belirli km aralıklarında yapılmasını uygun gördükleri bakıma, periyodik bakım denir. Periyodik bakımların içeriğinde değişen ve kontrol edilen parçalar vardır. Her periyodik bakım da değişen standart bir liste vardır. Bu değişmez ana bakım iskeletine standart periyodik bakım denmektedir. Periyodik bakımlar aracınızın olmazsa olmazlarındandır. Özenle ve zamanın da yaptırılması gerekmektedir. Aracınızın uzun süreler problemsiz çalışması ve oluşabilecek problemlerin önceden tespit edilebilmesi için gereklidir.
Periyodik bakım çeşitleri
Periyodik bakım çeşitlilik olarak ana iskelet olan standart bakıma ilave edilen parça değişimleri ile halk arasında isimlendirilmiştir.
Standart bakım; Aracınızın filtre ve yağları değiştiği bu bakım belirlenmiş yıl veya km tekrarlarında olmazsa olmaz olan ana bakımdır.
45 bin ve 60 bin bakımı : Halk arasında bu tabirleri duyarsınız bunlar her araçta belirlenmiş belirli kilometre bakım periyodları olmayabilir. Bu bakımlarda standart bakıma ek olarak, buji değişimi alternatör kayış değişimi otomatik şanzıman yağ ve filtre değişimi gibi işlemler yapılabilir.
Ağır bakım; En çok duyacağınız, duyduğunuzda içinizi acıtacak olan periyodik bakımın sanayi jargonundaki adıdır. Ağır bakımın başrol oyuncusu, triger seti değişimidir. Triger seti ile birlikte 45 bin veya 60 binde değişen diğer ek parçalar da değişir.
10 Bin bakımı nedir?
Halk arasında dillere pelesenk olmuş periyodik bakımdır. Aslında bu bakımın teknik adı standart periyodik bakımdır. Yukarıda da belirttiğim gibi bu bakım periyodik bakımın ana iskeletini oluşturur. Bazı araçlarda 15.000 de bir, bazılarında ise 20.000 de bir yapılan bakımın genelleme yapılmış adıdır.
Periyodik araç bakımında neler değişir?
Periyodik bakımda değişen parçalar aracınızın marka, model ve motor tipine göre değişiklik göstermektedir. Sizlere genel olarak bir araçta belirli periyotlarda neler değişmesi gerektiğini örnekleme yaparak anlatacağım. Bu örneklemede vereceğim 3 farklı km değeri araç üreticisi firmaların ürettikleri araçlarda kullandıkları farklı bakım kilometreleridir.
Periyodik araç bakımında yapılan kontroller nelerdir?
Aracınıza yapılan periyodik bakımlarda parça değişimin artısında standart olarak yapılan kontroller mevcuttur. Bu kontrollerin amacı, aracınızda problem çıkabilecek noktaların her bakım zamanında kontrol edilerek oluşabilecek arızaların önceden tespit edilmesidir. Bu kontroller aracınızda oluşabilecek sürpriz arızaları minimuma indirerek sizlere daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşatacaktır. Güvenlik açısından bu kontrollerin eksiksiz şekilde gözle ve ekipmanlar yardımı ile yapılması şarttır.