25000 TL masraf çıkabilir... Hemen harekete geçin... Milyonlarca otomobil sahibine çok önemli uyarı!

Periyodik bakım çeşitleri

Periyodik bakım çeşitlilik olarak ana iskelet olan standart bakıma ilave edilen parça değişimleri ile halk arasında isimlendirilmiştir.

Standart bakım; Aracınızın filtre ve yağları değiştiği bu bakım belirlenmiş yıl veya km tekrarlarında olmazsa olmaz olan ana bakımdır.

45 bin ve 60 bin bakımı : Halk arasında bu tabirleri duyarsınız bunlar her araçta belirlenmiş belirli kilometre bakım periyodları olmayabilir. Bu bakımlarda standart bakıma ek olarak, buji değişimi alternatör kayış değişimi otomatik şanzıman yağ ve filtre değişimi gibi işlemler yapılabilir.

Ağır bakım; En çok duyacağınız, duyduğunuzda içinizi acıtacak olan periyodik bakımın sanayi jargonundaki adıdır. Ağır bakımın başrol oyuncusu, triger seti değişimidir. Triger seti ile birlikte 45 bin veya 60 binde değişen diğer ek parçalar da değişir.