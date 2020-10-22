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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 10:30
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    • 22.10.2020 10:30
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    2020 Ekim rakamları açıklandı

    ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen araştırma sonucu 2020 Ekim rakamları belli oldu. Bunla göre tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalarak 81,9 oldu.

    Tüketici Güven Endeksi rakamları açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında azaldı; Eylül ayında 82,0 olan endeks, Ekim ayında 81,9 oldu.

    Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim 2020


    HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 69,4 OLDU
    Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 71,8 iken, Ekim ayında %3,3 oranında azalarak 69,4 oldu.

    HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,5 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,1 iken, Ekim ayında %0,6 oranında artarak 79,5 oldu.

    GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 81,4 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 83,3 iken, Ekim ayında %2,3 oranında azalarak 81,4 oldu.

    DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,4 OLDU
    Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 93,8 iken, Ekim ayında %3,9 oranında artarak 97,4 oldu.

    Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2020

    Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Ekim 2020
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