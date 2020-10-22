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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 Gazete
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    200 bin TL hibe fırsatı

    BİGG 2020 programı için ön başvurular başladı. Gençler program kapsamında 200 bin liraya varan hibe desteğinden yararlanabilecek...

    200 bin TL hibe fırsatı

    TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı'nın 2020 yılı çağrısı için ön başvurular başladı. 'ten yapılan açıklamaya göre; Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Teknokent işbirliğinde, ' BİGG 2020' programı için ön başvuru açıldı. İstanbul Teknokent'in Girişimcilik ve Şirketleşme Yönetimi Sorumlusu Hasan Kömürcü, yenilikçi iş fikirleri olan kişileri TÜBİTAK BİGG programına başvuru yapmaları çağrısında bulundu. Kömürcü, "Bu kapsamda girişimcilere; iş rehberliği, iş modeli oluşturma, proje yazma, mentorluk, ön kuluçka ve kuluçkada yer alma gibi hizmetler sağlıyoruz. İş fikirlerini geliştiren girişimci adayları, TÜBİTAK'a başvuruyor. Seçilen girişimciler 200 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi 200 bin TL hibe fırsatı