200 bin TL hibe fırsatı

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı'nın 2020 yılı çağrısı için ön başvurular başladı. İstanbul Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre; Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Sakarya Teknokent işbirliğinde, 'TÜBİTAK BİGG 2020' programı için ön başvuru açıldı. İstanbul Teknokent'in Girişimcilik ve Şirketleşme Yönetimi Sorumlusu Hasan Kömürcü, yenilikçi iş fikirleri olan kişileri TÜBİTAK BİGG programına başvuru yapmaları çağrısında bulundu. Kömürcü, "Bu kapsamda girişimcilere; iş rehberliği, iş modeli oluşturma, proje yazma, mentorluk, ön kuluçka ve kuluçkada yer alma gibi hizmetler sağlıyoruz. İş fikirlerini geliştiren girişimci adayları, TÜBİTAK'a başvuruyor. Seçilen girişimciler 200 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanabiliyor" ifadelerini kullandı.