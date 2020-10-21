Borç affı son dakika geldi mi? Son zamanlarda yaşanan sıkıntıların önüne geçebilmek için adımlar atılıyor. Kapsamı diğer yapılandırmalardan daha geniş olacak paket ile kamuya ilişkin borçların gecikme faizi, gecikme zammı vb başlıklarında da indirime gidilmesi planlanıyor. Ancak bu oranların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca taksitlerini düzenli ödeyecekler ile ilgili her türlü haciz işlemi de durdurulacak. Borçlarını düzenli ödeyen vatandaşların ödüllendirilmesi konusu da gündeme geldi. Onlara dönük bir jest yapılması konuşuluyor. Bu konu, düşünce aşamasında ve henüz karara bağlanmış değil. Peki trafik cezaları, KYK, SGK ve vergi primi borçları faizler ve cezalar hangi borçlar 1 yıl ertelendi? İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
BORÇLAR 1 YIL ERTELENECEK
AK Parti grubu, pandemi sürecinde yaşananlara dikkat çekip, "Şu ortamda borçlar yapılandırılıp taksitler hemen başlatılırsa, ödemelerde zorluk yaşanabilir. Bir yıl tüm borçlar ertelensin, daha sonra taksitler başlasın" dedi. Çalışmalar da 1 yıl erteleme üzerine yapılmaya başlandı. Ancak erteleme süresinin 6 ay ya da daha kısa bir süre olması da gündemde. Erteleme sonrası borçların uzun süreli taksitlere bölünmesi planlanıyor.
FAİZ VE CEZALARA İNDİRİM
Kapsamı diğer yapılandırmalardan daha geniş olacak paket ile kamuya ilişkin borçların gecikme faizi, gecikme zammı vb başlıklarında indirime gidilmesi planlanıyor. Ancak bu oranların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca taksitlerini düzenli ödeyecekler ile ilgili her türlü haciz işlemi de durdurulacak.
Ayrıca borçlarını düzenli ödeyen vatandaşların ödüllendirilmesi konusu da gündeme geldi. Onlara dönük bir jest yapılması konuşuluyor.
HANGİ BORÇLAR 1 YIL ERTELENECEK?
- Trafik cezaları,
- Köprü geçiş borçları,
- Yükseköğrenim KYK kredi borçları,
- SGK ve vergi primi borçları
- Tarım kredi kooperatifi kredileri,
- Kamuda alacaklara ilişkin gecikme faizleri, cezalar ve her türlü zamlar.
BORÇLARINI DÜZENLİ ÖDEYENLER DE GÜNDEMDE
Borçlarını düzenli ödeyen vatandaşların ödüllendirilmesi konusu da gündeme geldi. Onlara dönük bir jest yapılması konuşuluyor. Bu konu, düşünce aşamasında ve henüz karara bağlanmış değil.
FAİZ VE CEZALAR DA İNDİRİLECEK
Kapsamı diğer yapılandırmalardan daha geniş olacak paket ile kamuya ilişkin borçların gecikme faizi, gecikme zammı vb başlıklarında da indirime gidilmesi planlanıyor. Ancak bu oranların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca taksitlerini düzenli ödeyecekler ile ilgili her türlü haciz işlemi de durdurulacak.