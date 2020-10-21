FAİZ VE CEZALARA İNDİRİM

Kapsamı diğer yapılandırmalardan daha geniş olacak paket ile kamuya ilişkin borçların gecikme faizi, gecikme zammı vb başlıklarında indirime gidilmesi planlanıyor. Ancak bu oranların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca taksitlerini düzenli ödeyecekler ile ilgili her türlü haciz işlemi de durdurulacak.

Ayrıca borçlarını düzenli ödeyen vatandaşların ödüllendirilmesi konusu da gündeme geldi. Onlara dönük bir jest yapılması konuşuluyor.