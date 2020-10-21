



Ülkemizde gençlere sağlanan staj imkanları artırılırken, bu süreçte maaş ödemesi de yapılıyor. Gençler aylık en az 631,19 lira ödeme alıyor. Staj yapan öğrencilere verilecek ücrette alt sınır bulunuyor. Yasaya göre; stajyerlere en az, asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenebiliyor. Asgari ücretin artmasıyla, taban maaş da artıyor.