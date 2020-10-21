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    • Ekonomi
    • 21.10.2020 Gazete
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    gence 631 TL

    Gençlere sağlanan staj imkanları artırılırken, bu süreçte maaş ödemesi de yapılıyor. Stajyer ve çıraklara işyerleri aylık en az 631,19 lira öderken, 420 lirasını devlet sağlıyor.



    Ülkemizde gençlere sağlanan staj imkanları artırılırken, bu süreçte maaş ödemesi de yapılıyor. Gençler aylık en az 631,19 lira ödeme alıyor. Staj yapan öğrencilere verilecek ücrette alt sınır bulunuyor. Yasaya göre; stajyerlere en az, asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenebiliyor. Asgari ücretin artmasıyla, taban maaş da artıyor.




    DEVLET KATKISI VAR
    Bu yıl staj yapan öğrencilere aylık 631,19 liradan az ücret verilemiyor. Devlet de ücretlere katkı sağlıyor. Devlet katkısı tutarı 20'den az personelli işletmeler için 420,70, 20 ve üzerinde personelli işletmeler için 210,40 lira...

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    Haberler Ekonomi Staj yapan gence 631 TL