SGK prim borcu yapılandırması! SGK prim borcu kart ile nasıl ödenir? SGK prim borcu ödeme yöntemleri kartla ödenebiliyor. Özelikle SGK ödemelerinin, ödeme yöntemleri e-Devlet üzerinden ya da PTT üzerinden sağlandığında değişiklik gösterebiliyor. SGK idari para cezası ödemelerini e- Devlet üzerinden yaparken miktar çıkmadığı için PTT üzerinden ödemeniz daha doğru olacaktır. Peki SGK prim borcu kartla ödenir mi? SGK (SSK) prim borcu e- Devlet üzerinden ve PTT'lerden nasıl ödenir? Sosyal Güvenlik Kurumu kredi kartıyla SGK ripm borcu ödemelerinde komisyon keser mi? İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...
SGK PRİM YAPILANDIRMASI GELİYOR!
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Vergi yapılandırmasına ilişkin Muş "Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız. Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz." yorumunu yaptı.
SGK İŞ VEREN ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?
SGK prim borcunu ödemek isteyen işveren borcun türüne göre değişiklik gösterebiliyor.
İşveren 6111 yapılandırma, işveren İPC tahsilatı, işveren icra dosya tahsilatı,işveren cari dönem, işveren geçmiş dönem, işveren icra taksit tahsilatı, işveren icra taksit peşinatı, işveren icra toplam borç tahsilatı ödemeleridir.
SGK SİGORTA ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?
SGK prim borcunu ödemek isteyen sigortalı ödemeleri borcun türüne göre değişiklik gösterebiliyor.
Bağ-Kur cari dönem, Bağkur SGDP ve Bağ-Kur ve Bağ-Kur geçmiş dönem ödemeleri hem taksitli hem de peşin olarak ödenebiliyor.
SGK PRİM BORCU KART İLE NASIL ÖDENİR?
Kredi kartı ile yapılabilecek olan ödemeler 3 başlık altında toplanmıştır;
İşveren ödemeleri
Sigortalı Ödemeleri
Diğer ödemeler
SGK DİĞER ÖDEMELERİ NEDİR?
SGK prim borcunu ödemek isteyen diğer ödemelerinde hangi ödemeler yer alıyor?
Ek-5 sigorta primi, 4/a Tarım SSK, GSS prim, Ek-6 sigorta primi gibi ödemeler diger SGK prim borcu ödemeleri olarak geçiyor. Kredi kartıyla yapılan bir diğer ödemeler ise, isteğe bağlı 6111 yapılandırma ve topluluk sigortası yapılandırma tahsilatı yapılabiliyor.
SGK PRİM ÖDEMELERİNDE BANKA KOMİSYON ALIR MI?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemelerde bankaların belirlediği miktarda komisyon alınıyor. Bu komisyon tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değilde serbest rekabet koşullarından dolayı bankalar tarafından belirleniyor.
KREDİ KARTI İLE SGK ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR HANGİSİ
Akbank
Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası
Halk Bank, HSBC, İş Bankası
TTKB Bankası, Vakıfbank
Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası
SGK İDARİ PARA CEZASI NASIL ÖDENİR?
SGK idari para cezaları ödemeleri hem PTT hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e- Devlet'ten yapılan ödemede menü olmadığı için menüyü siz seçiyorsunuz. PTT'den yapılan ödemelerde menüleri yine sizin söylemeniz gerekecektir. SGK prim borcu ödemeleri sistemde görülmediği için PTT çalışanını siz yönlendireceksiniz.
SGK idari para cezası ödeme menüsü
İdari para cezası ödemek için aşağıdaki menüyü söyleyerek ya da giriş yaparak ilelenebilir;
SGK MOSİP ödemeleri
4-A işveren ödemeleri
İşveren idari para cezaları ödemeleri
Bu menüye sırayla giriş yapıldıktan sonra ekrana gelen forma 26 haneli işyeri sicil numarası girildiğinde ödeme yapılmış olur. İdari para cezası anında sisteme yansımadığı için sisteme birkaç saat sonra yansıyacaktır. Eğer sisteme yansımazsa PTT veznelerinden dilekçe yazarak şikeyette bulunmalısınız.