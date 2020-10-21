İntibak ve ek gösterge yasası son dakika: 3600 ek gösterge hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu. 3600 ek gösterge son açıklaması ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...