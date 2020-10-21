İntibak ve ek gösterge yasası son dakika: 3600 ek gösterge hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu. 3600 ek gösterge son açıklaması ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...
2000 YILINDAN ÖNCE EMEKLİ OLANLARA İNTİBAK ZAMMI
2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için ise intibak zammı halen yapılmadı.
Uzun süre yargıda yer alan ve süren konuya ilişkin geçtiğimiz yıllarda nihai karar verildi. Yargının en üst kademesince alınan karar kapsamında intibak zam düzenlemesinin Meclis'te alınan karar kapsamında maaşlara yansıtılabileceği ifade edildi.
Yargının intibak zammı için tek yetki kurumun TBMM olduğunu işaret etmesi intibak zammı için yargı yolunun tamamlanmış olduğu anlamına geldi.
355 TL ZAM MÜJDESİ!
Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur- Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK NEDİR?
Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla düzenlenecek. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?
3600 ek göstergeye ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:
"Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak."
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 3600 ek gösterge ile yeni açıklama geldi. Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakana 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların akıbeti de soruldu. Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.