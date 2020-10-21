



EN ÇOK 6.737 TL

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde 2020 TÜFE tahmini yüzde 11.76 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 5.68 olacak. Tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 362,12 liraya varan artış yaşanacak.







En yüksek aylık 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 737 lira 49 kuruşa çıkacak.









