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    • Ekonomi
    • 21.10.2020 Gazete
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    Emekliye 362 TL ! Yeni yılda (2021) en düşük ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

    ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak mı, beklenti anketindeki tahminine göre yüzde 5.68 olurken, maaşlarda 362 liraya varan artış yaşanacak. TAKVİM, tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...



    Emeklilerin     gözü kulağı Ocak zammında. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.



    EN ÇOK 6.737 TL
    Merkez Bankası    'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde 2020 TÜFE tahmini yüzde 11.76 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 5.68 olacak. Tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 362,12 liraya varan artış yaşanacak.



    En yüksek aylık 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 737 lira 49 kuruşa çıkacak.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 362 TL zam! Yeni yılda (2021) en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak?