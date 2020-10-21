Emeklilerin gözü kulağı Ocak zammında. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.
EN ÇOK 6.737 TL
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde 2020 TÜFE tahmini yüzde 11.76 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 5.68 olacak. Tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 362,12 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 737 lira 49 kuruşa çıkacak.