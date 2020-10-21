3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Öte yandan bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi yapılmış ve maaşları o dönem 300 TL'ya kadar artmıştı. Bu intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edildi. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...