3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Öte yandan bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi yapılmış ve maaşları o dönem 300 TL'ya kadar artmıştı. Bu intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edildi. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...
2000 YILINDAN ÖNCE EMEKLİ OLANLARA İNTİBAK ZAMMI
2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için ise intibak zammı halen yapılmadı.
Uzun süre yargıda yer alan ve süren konuya ilişkin geçtiğimiz yıllarda nihai karar verildi. Yargının en üst kademesince alınan karar kapsamında intibak zam düzenlemesinin Meclis'te alınan karar kapsamında maaşlara yansıtılabileceği ifade edildi.
Yargının intibak zammı için tek yetki kurumun TBMM olduğunu işaret etmesi intibak zammı için yargı yolunun tamamlanmış olduğu anlamına geldi.
355 TL ZAM MÜJDESİ!
Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur- Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.