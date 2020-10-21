Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Dev yatırımın adresi belli oldu

    ve Ford'un ortak geliştireceği ticari araçları 'de 'nde üretecekleri netlik kazandı. 2 marka arasında, Ocak 2019'da ticari araçlar, ve otonom teknolojileri geliştirmek üzere anlaşmaya varıldı.

    Dev yatırımın adresi belli oldu
    Volkswagen ve Ford'un ortak geliştireceği ticari araçları 'de 'nde üretecekleri netlik kazandı. 2 marka arasında, Ocak 2019'da ticari araçlar, ve otonom teknolojileri geliştirmek üzere anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında da iki markanın ortak platformda ticari araç geliştireceği ve bu araçların üretim yeri olarak da Türkiye'yi düşündükleri açıklandı.

    Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 800 milyon euroluk yatırımın adresinin Kocaeli olduğunu söyleyerek, "Bizim duyduğumuz kadarı ile bölgemizde bulunan bir otomotiv fabrikasında, başka bir markaya ait, ikinci bir ürünün üretilmesi koşulu ile uzlaşma sağlandı" dedi.

    ABBAS ÇAKAR
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Dev yatırımın adresi belli oldu