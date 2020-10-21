Dev yatırımın adresi belli oldu

Volkswagen ve Ford'un ortak geliştireceği ticari araçları Türkiye'de Kocaeli'nde üretecekleri netlik kazandı. 2 marka arasında, Ocak 2019'da ticari araçlar, elektrikli otomobiller ve otonom teknolojileri geliştirmek üzere anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında da iki markanın ortak platformda ticari araç geliştireceği ve bu araçların üretim yeri olarak da Türkiye'yi düşündükleri açıklandı.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 800 milyon euroluk yatırımın adresinin Kocaeli olduğunu söyleyerek, "Bizim duyduğumuz kadarı ile bölgemizde bulunan bir otomotiv fabrikasında, başka bir markaya ait, ikinci bir ürünün üretilmesi koşulu ile uzlaşma sağlandı" dedi.
ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 800 milyon euroluk yatırımın adresinin Kocaeli olduğunu söyleyerek, "Bizim duyduğumuz kadarı ile bölgemizde bulunan bir otomotiv fabrikasında, başka bir markaya ait, ikinci bir ürünün üretilmesi koşulu ile uzlaşma sağlandı" dedi.
ABBAS ÇAKAR