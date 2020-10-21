Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Ekim'i yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.023,40
|930,40
|10,00
|Akiş GMYO
|4,59
|4,18
|9,81
|T.S.K.B.
|1,69
|1,54
|9,74
|Ford Otosan
|96,30
|92,60
|4,00
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,65
|10,26
|3,80
|GSD Holding
|2,53
|2,45
|3,27
|Ege Endüstri
|984,40
|955,60
|3,01
|Aksa
|8,40
|8,16
|2,94
|Migros Ticaret
|43,50
|42,30
|2,84
|İskenderun Demir Çelik
|8,00
|7,79
|2,70
|Özak GMYO
|4,80
|4,69
|2,35
|MLP Sağlık
|18,45
|18,11
|1,88
|Good-Year
|6,25
|6,14
|1,79
|Türkiye Sigorta
|6,25
|6,14
|1,79
|Aksa Enerji
|6,82
|6,70
|1,79
|Gübre Fabrikaları
|35,32
|34,72
|1,73
|Ereğli Demir Çelik
|9,89
|9,73
|1,64
|Vakıflar Bankası
|4,34
|4,27
|1,64
|Arçelik
|28,12
|27,70
|1,52
|Koza Altın
|80,90
|79,70
|1,51