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    • Ekonomi
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    • 21.10.2020 19:40
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    'da BIST 100 endeksi, 21 Ekim'i yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 21 Ekim'i yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 1.023,40 930,40 10,00
    Akiş GMYO 4,59 4,18 9,81
    T.S.K.B. 1,69 1,54 9,74
    Ford Otosan 96,30 92,60 4,00
    İş Yatırım Menkul Değerler 10,65 10,26 3,80
    GSD Holding 2,53 2,45 3,27
    Ege Endüstri 984,40 955,60 3,01
    Aksa 8,40 8,16 2,94
    Migros Ticaret 43,50 42,30 2,84
    İskenderun Demir Çelik 8,00 7,79 2,70
    Özak GMYO 4,80 4,69 2,35
    MLP Sağlık 18,45 18,11 1,88
    Good-Year 6,25 6,14 1,79
    Türkiye Sigorta 6,25 6,14 1,79
    Aksa Enerji 6,82 6,70 1,79
    Gübre Fabrikaları 35,32 34,72 1,73
    Ereğli Demir Çelik 9,89 9,73 1,64
    Vakıflar Bankası 4,34 4,27 1,64
    Arçelik 28,12 27,70 1,52
    Koza Altın 80,90 79,70 1,51

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 21 Ekim BIST 100 en çok değer kazanan hisseler