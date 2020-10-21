21 Ekim ŞOK aktüel kataloğu ürünlerindeki indirimler merak edilmeye başlandı. ŞOK'ta bu hafta yer alan indirimli ürünler arasında Trivela Kurutmalık, Nano Ütü Masası, Mona Saç Kurutma Makinesi, Sinbo Saç Sakal Kesme Makinesi, Çift Kişilik Gipürlü Nevresim Takımı, Colgate Üçlü Etki Diş Fırçası 2+1, Etimek Klasik 3'lü Paket ve 30'lu Pril Hepsi 1 Arada Tablet yer alıyor. İşte o ürünler
ŞOK 21 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Unicorn Dudak Koruyucu Stick
• Çilek /Vanilya /Kiraz
Vernel Max
• 1440 ml • Taze gül
+Vernel Max Aroma Therapy
• 1440 ml
• Şakayık-Beyaz çay
/Mineraller-Hindistan cevizi
Saç Sakal Kesme Makinesi
• Yüksek karbonlu çelik bıçak
• Farklı kesme uzunluklarına sahip
sökülebilir başlıklar
• 45 dk çalışma süresi
• 600 mah Ni-Cd batarya
• USB ile şarj olma özelliği
• Temizlik fırçası,
Yağlama Yağı,
3 adet saç kısaltma
başlıkları
(3, 6, 9 mm)
Kare Saklama Kabı 4'lü
• 1,70 lt - 1,20 lt - 800 ml - 250 ml
Kek Kalıbı
• 26x26x12,5 cm
• İç-dış granit kaplama
• Kararma yapmaz
• Yapışmaz
16 Parça Ege Yemek Takımı
4 adet Servis tabağı 26 cm
4 adet Yemek tabağı 22 cm
4 adet Pasta tabağı 20 cm / 4 adet Kase 12 cm
Çift Kişilik Gipürlü
Nevresim Takımı
1 adet Nevresim 200x220 cm
1 adet Çarşaf 240x260 cm
2 adet Yastık Kılıfı 50x70 cm
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Takımı
• 1 adet Lastikli Çarşaf 100x200+30 cm
• 1 adet Yastık Kılıfı 50x70 cm
• Farklı renk seçenekleriyle
Kutulu Havlu & Kurulama Bezi Seti
• 40x60 cm
• Pamuklu