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    • 21.10.2020 19:54
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    ürünlerinde DEV fırsatlar! İşte 'ta haftanın aktüel ürün fırsatları

    ürünlerinde dev fırsatlar raflarda yerini aldı. 'ta bu hafta dikkat çeken kataloğ ürünleri arasında Etimek Klasik 3'lü Paket, Mona Saç Kurutma Makinesi, Sinbo Saç Sakal Kesme Makinesi, 30'lu Pril Hepsi 1 Arada Tablet ve Trivela Kurutmalık bulunuyor. İşte ŞOK 21 Ekim aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    ŞOK 21 Ekim aktüel kataloğu ürünlerindeki indirimler!

    21 Ekim ŞOK aktüel kataloğu ürünlerindeki indirimler merak edilmeye başlandı. ŞOK'ta bu hafta yer alan indirimli ürünler arasında Trivela Kurutmalık, Nano Ütü Masası, Mona Saç Kurutma Makinesi, Sinbo Saç Sakal Kesme Makinesi, Çift Kişilik Gipürlü Nevresim Takımı, Colgate Üçlü Etki Diş Fırçası 2+1, Etimek Klasik 3'lü Paket ve 30'lu Pril Hepsi 1 Arada Tablet yer alıyor. İşte o ürünler

    ŞOK 21 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Unicorn Dudak Koruyucu Stick
    • Çilek /Vanilya /Kiraz

    Vernel Max
    • 1440 ml • Taze gül
    +Vernel Max Aroma Therapy
    • 1440 ml
    • Şakayık-Beyaz çay
    /Mineraller-Hindistan cevizi

    Saç Sakal Kesme Makinesi
    • Yüksek karbonlu çelik bıçak
    • Farklı kesme uzunluklarına sahip
    sökülebilir başlıklar
    • 45 dk çalışma süresi
    • 600 mah Ni-Cd batarya
    • USB ile şarj olma özelliği
    • Temizlik fırçası,
    Yağlama Yağı,
    3 adet saç kısaltma
    başlıkları
    (3, 6, 9 mm)

    Kare Saklama Kabı 4'lü
    • 1,70 lt - 1,20 lt - 800 ml - 250 ml

    Kek Kalıbı
    • 26x26x12,5 cm
    • İç-dış granit kaplama
    • Kararma yapmaz
    • Yapışmaz

    16 Parça Ege Yemek Takımı
    4 adet Servis tabağı 26 cm
    4 adet Yemek tabağı 22 cm
    4 adet Pasta tabağı 20 cm / 4 adet Kase 12 cm

    Çift Kişilik Gipürlü
    Nevresim Takımı
    1 adet Nevresim 200x220 cm
    1 adet Çarşaf 240x260 cm
    2 adet Yastık Kılıfı 50x70 cm

    Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Takımı
    • 1 adet Lastikli Çarşaf 100x200+30 cm
    • 1 adet Yastık Kılıfı 50x70 cm
    • Farklı renk seçenekleriyle

    Kutulu Havlu & Kurulama Bezi Seti
    • 40x60 cm
    • Pamuklu
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    Haberler Ekonomi 21 Ekim ŞOK aktüel kataloğu ürünlerinde DEV fırsatlar! İşte ŞOK'ta haftanın aktüel ürün fırsatları