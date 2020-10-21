21 Ekim ŞOK aktüel kataloğu ürünlerindeki indirimler merak edilmeye başlandı. ŞOK'ta bu hafta yer alan indirimli ürünler arasında Trivela Kurutmalık, Nano Ütü Masası, Mona Saç Kurutma Makinesi, Sinbo Saç Sakal Kesme Makinesi, Çift Kişilik Gipürlü Nevresim Takımı, Colgate Üçlü Etki Diş Fırçası 2+1, Etimek Klasik 3'lü Paket ve 30'lu Pril Hepsi 1 Arada Tablet yer alıyor. İşte o ürünler

ŞOK 21 EKİM AKTÜEL KATALOĞU