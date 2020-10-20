PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.000 TL Pandemi Sosyal Destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru ekranına ait linki haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Bu ekrana giriş yapan vatandaşlardan bir form doldurmaları isteniyor. Bu formda TC Kimlik numarası, ikamet adresi, medeni durumu, çocuk sayısı, aylık kira gideri, aylık fatura tutarları, çalışma durumu, aylık gelir, hanede yaşayan kişi sayısı, toplam hane geliri, banka hesap bilgilerinin bildirilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "devam et" butonu tıklanıyor. Açılan sayfada verilen bilgiler son defa kontrol ediliyor ve ardından işlem tamamlanıyor.

1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 3. faz 1.000 TL sosyal yardımlar için e-devlet üzerinden yapılan başvuruların sonuçları yine e-devlet üzerinden açıklanmaktadır. E-Devlet sistmei üzerinde Aile, Çalışme ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetleri arasında bulunan sosyal yardım sorgula butonuna tıklanarak başvuru sonuçları öğrenilebiliyor.