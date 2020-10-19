Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor.
BU ŞARTLARA DİKKAT!
967,07 lira olan aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici malının olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirin muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.
Aylık alanların vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması halinde ödemeleri kesiliyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra, engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yapabiliyor.