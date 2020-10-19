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    • Ekonomi
    • 19.10.2020 Gazete
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    Yetime-engelliye ayda 967 TL! Yetim ve için nasıl başvuru yapılır?

    İhtiyaç sahibi olan yüzde 40 ve üstü engelliler ile annesi ya da babası olmayan çocuklara yardım eli uzatılıyor. , aylık 967 lira maaş bağlıyor.

    Yetime-engelliye ayda 967 TL

    Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor.

    BU ŞARTLARA DİKKAT!
    967,07 lira     olan aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici malının olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirin muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.

    Aylık alanların vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması halinde ödemeleri kesiliyor.

    NASIL BAŞVURULUYOR?
    Muhtaç     aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra, engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yapabiliyor.
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    Haberler Ekonomi Yetime-engelliye ayda 967 TL! Yetim ve engelli maaşı için nasıl başvuru yapılır?