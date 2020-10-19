BU ŞARTLARA DİKKAT!

967,07 lira olan aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici malının olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirin muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.