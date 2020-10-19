2,5 SAATTE ŞARJ OLUYOR, 9 DAKİKA HAVADA KALIYOR

Uçan arabanın 30 kilometrelik bir uçuş menzili olduğunu aktaran Uz, "Karada ise yaklaşık 160 kilometrelik bir menzili var bu bağlamda da altyapısı iddialı. Elektrikli araç, karbon fiber gövde uçuş özelliğine sahip. 6 tane motor ile yaklaşık olarak 180 kiloluk bir itiş değerimiz mevcut, bataryalarımız yaklaşık olarak 2-2,5 saat süresince şarj oluyor ardından da 8-9 dakikalık bir uçuş süremiz mevcut, bu da bizim için 30 kilometrelik bir menzile tekabül ediyor" diye konuştu.